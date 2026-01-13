Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради на спробі підкупу з метою впливу на результати голосування.

Про це повідомило НАБУ у Telegram у вівторок, 13 січня.

Обшуки в офісі однієї з партій Верховної Ради

– НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування “за” або “проти” конкретних законопроєктів, – йдеться у повідомленні.

Попередня кваліфікація – ч. 4 ст. 369 КК України. В НАБУ пообіцяли надати деталі справи згодом.

Зараз дивляться

В антикорупційних органах агентству Інтерфакс-Україна не уточнили, про кого саме йдеться.

Однак видання Українська правда та Радіо Свобода проєкт Схеми із посиланням на власні джерела повідомлють, що у вівторок НАБУ та САП проводили обшуки в офісі партії Батьківщина.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція Європейська солідарність) заявив, що йдеться про Юлію Тимошенко.

– Таки Юлія Тимошенко. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції Батьківщина за гроші. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ, – написав Гончаренко.

Сама Тимошенко чи партія Батьківщина поки цю інформацію публічно не коментували.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року НАБУ і САП в рамках спецоперації під прикриттям викрили групу народних депутатів, причетних до продажу голосів у Раді.

За даними джерел, серед підозрюваних – народні депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисіль та Михайло Лаба.

1 січня Вищий антикорупційний суд застосував до цих нардепів запобіжні заходи у вигляді застави.

Двом із підозрюваних призначили заставу у 40 млн та 30 млн грн, ще двом – по 20 млн грн, п’ятому депутату – 16,6 млн гривень.

Фото: НАБУ