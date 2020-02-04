Держзакупівлі, лікарняні та акцизні марки – дати запуску онлайн

З 1 березня стартує пілотний проект щодо централізації державних закупівель, розповів міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

– Ми всі міністерства зобов’язуємо купувати певний артикул продукції лише через центральну закупівельну організацію. Це папір, бензин, якісь комп’ютерні комплектуючі, – зазначив він.

За його словами, чим довше буде пілот, тим ширше буде артикул товарів.

Проект електронного лікарняного повинні запустити до 1 квітня, запевнив Дубілет.

Читайте: В Україні пропонують збільшити тривалість відпустки за свій рахунок

Ще один проект – щодо електронної акцизної марки – буде запущено до 1 липня.

Міністр Кабміну також анонсував, що в 2020 році уряд реалізує рішення, яке дозволить бізнесу не відправляти інформацію до військкоматів.

– Ми зараз це активно обговорюємо з Генштабом. Якщо ухвалять рішення, то досить швидко можна буде доопрацювати софт на боці Пенсійного фонду і запустити це в найкоротші терміни, – додав він.

Раніше у Міністерстві соцполітики заявили, шо планують запровадити електронний лікарняний з 1 квітня.