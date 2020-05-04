Подольск остается эпицентром коронавируса в Одесской области. С 18 новых больных 17 приходится именно на этот город.

В целом в Подольске заболели Covid-19 уже 195 человек, а в области — 427, сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

— Наша группа медицины катастроф продолжает работать в городе и оказывать помощь, — отметил чиновник.

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Напомним, что всего в Украине зафиксирован 12 331 случай заболевания коронавирусом, из них 1 619 человек выздоровели.