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Факти / Україна / Суспільство

У Подільську 17 нових хворих на коронавірус

Подільськ залишається епіцентром коронавірусу в Одеській області. З 18 нових хворих 17 припадає саме на це місто.

Загалом у Подільську захворіли на Covid-19 вже 195 людей, а в області – 427, повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– Наша група експертів медицини катастроф продовжує працювати у місті та надавати допомогу, – наголосив чиновник.

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Нагадаємо, що загалом в Україні зафіксовано 12 331 випадок захворювання на коронавірус, з них 1 619 осіб одужали.

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