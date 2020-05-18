В Украине резко возрастет количество бедных — ЮНИСЕФ

В Украине 6 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного коронавирусом.
Об этом свидетельствуют показатели консервативного сценария развития кризиса от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Исследование базируется на макропрогнозе от Кабинета министров Украины.
Согласно аналитике, уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более ощутимое — рост с 33% до 51%.
Тяжелое финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми.
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— Ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет, — заявляют в ЮНИСЕФ.
ЮНИСЕФ призвал власти принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий Covid-19.
Предлагают рассмотреть возможность временной универсальной выплаты всем домохозяйствам с детьми.
Также можно расширять имеющиеся программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка.
Как писали Факты ICTV, в Торгово-промышленной палате оценивают итоги экономического ущерба от карантина.
Также там рассматривают нынешние проблемы как начало чего-то нового, что позволит Украине выйти из тяжелого положения.
Источник: ЮНИСЕФ