В Украине резко возрастет количество бедных — ЮНИСЕФ

В Украине 6 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом свидетельствуют показатели консервативного сценария развития кризиса от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Исследование базируется на макропрогнозе от Кабинета министров Украины.

Согласно аналитике, уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более ощутимое — рост с 33% до 51%.

Тяжелое финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми.

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— Ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет, — заявляют в ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ призвал власти принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий Covid-19.

Предлагают рассмотреть возможность временной универсальной выплаты всем домохозяйствам с детьми.

Также можно расширять имеющиеся программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка.

Как писали Факты ICTV, в Торгово-промышленной палате оценивают итоги экономического ущерба от карантина.

Также там рассматривают нынешние проблемы как начало чего-то нового, что позволит Украине выйти из тяжелого положения.

Источник: ЮНИСЕФ