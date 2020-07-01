В списке пока только пять стран — Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Они готовы принимать украинских туристов в рамках ослабления карантина по состоянию на 1 июля. Некоторые из них — при определенных условиях.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что Турция и Албания принимают украинцев без ограничений, после поездки в Египет наши туристы должны пройти 14-дневную самоизоляцию, поскольку эта страна в красной зоне.

В Хорватию можно ехать на отдых при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.

А Черногория требует отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение 48 часов.

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По словам Криклия, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие страны Европы для наших туристов пока закрыты.

— Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, направляющимся на корабль, гражданам, транзитом следующих через ЕС, въезд разрешен, — уточнил он.

Криклий отметил, что ЕС каждые две недели пересматривает список государств, из которых можно въезжать.

Открытие границ ЕС для Украины

Накануне Евросоюз утвердил список из 14 стран, для которых открывает границу с 1 июля. Украины среди них нет.

Главная преграда для открытия границ ЕС для Украины — это количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения. Оно должно быть от 16 до 20 случаев на 100 тыс. У нас этот показатель превышает 50.

Источник: Владислав Криклій