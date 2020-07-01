У переліку поки лише п’ять країн – Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія. Вони готові приймати українських туристів у рамках послаблення карантинних обмежень станом на 1 липня. Деякі з них – за певних умов.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав, що Туреччина та Албанія приймають українців без обмежень, після поїздки до Єгипту наші туристи мають пройти 14-денну самоізоляцію, оскільки ця країна в червоній зоні.

До Хорватії можна їхати на відпочинок за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.

А Чорногорія вимагає негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений протягом 48 годин.

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За словами Криклія, через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші країни Європи для наших туристів поки зачинені.

– Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено, – уточнив він.

Криклій нагадав, що ЄС кожні два тижні переглядає список держав, з яких можна в’їжджати.

Відкриття кордонів ЄС для України

Напередодні Євросоюз затвердив список з 14 країн, для яких відкриває кордон з 1 липня. України серед них немає.

Головна перепона для відкриття кордонів ЄС для України – це кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення. Він має бути від 16 до 20 випадків на 100 тис. У нас цей показник перевищує 50.

Джерело: Владислав Криклій