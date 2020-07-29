49,7% українців негативно сприймають дистанційне навчання в школах у зв’язку з пандемією коронавірусу в березні-травні 2020 року і таку перспективу з 1 вересня. З них 25,1% – швидше не підтримують і 24,6% – категорично не підтримують.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва з 3 до 9 липня.

Тільки 9,9% дали позитивну оцінку такого навчання, ще 18% не змогли відповісти.

Своє ставлення українці пояснили безліччю проблем.

Наприклад, 26,1% респондентів заявили про зниження рівня успішності дітей, а 21,6% відчули брак уваги вчителів до потреб дітей.

Були й технічні проблеми: у 19% не було комп’ютерів для участі дітей в онлайн-уроках, у 21,3% – погана якість домашнього інтернету.

Ще 13,3% поскаржилися на надмірну завантаженість школярів завданнями.

Тільки у 5,5% опитаних не виникали проблеми під час дистанційного навчання.

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Соцопитування проводилося 3-9 липня методом інтерв’ю віч-на-віч за місцем проживання респондентів. У ньому взяли участь 2 022 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

У МОЗ кажуть, що навчання у школах відновиться з 1 вересня у більшості регіонів.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, у більшості областей зараз сприятлива ситуація для відновлення навчання.

Водночас наголосив, що 30 липня відбудеться нарада, де розроблятимуть нові правила для учнів.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва