Міненерго доручили подати РНБО новий паливно-енергетичний баланс

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики до 25 січня 2021 року підготувати оновлений паливно-енергетичний баланс країни.

Про це він повідомив під час засідання уряду 28 грудня.

– Прошу зафіксувати у протоколі таке доручення Міненерго – підготувати до 25 січня оновлений паливно-енергетичний баланс України, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що оновлення балансу покаже всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу.

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Також Кабмін доручив Міністерству енергетики разом з Антимонопольним комітетом перевірити тарифи на газ. Якщо державні органи зафіксують порушення, то тарифи можуть бути знижені.

Ціни на газ у січні

Газопостачальні компанії почали оприлюднювати ціни на газ у січні 2021 року. Найнижчу ціну на січень заявила компанія Megawatt – 7,05 грн за кубометр.

А найвищу ціну запропонувала компанія Львівенергозбут – 10,8 грн за кубометр.

Джерело: Кабінет міністрів