Вступна кампанія 2021 до вищих навчальних закладів на базі повної середньої освіти відбудеться у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.

Цього року абітурієнти мають право подати до п’яти заяв на бюджет і до 30 – на контракт. До того ж прийматимуться сертифікати ЗНО за останні чотири роки – з 2018-го по 2021-ий.

У МОН розповіли про терміни вступу до ВНЗ на бакалавра, які документи необхідно зібрати, куди і як їх подавати.

Вступна кампанія 2021 – в датах

1 липня – реєстрація електронних кабінетів вступників на бакалаврат;

з 14 липня ВНЗ починають приймати заяви та документи;

16 липня о 18.00 закінчується прийом документів від абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

23 липня – останній день прийому документів від випускників, які писали ЗНО, а також тих, хто вступає за результатами іспитів та творчих конкурсів, які відбулися 1-13 липня;

з 1 до 13 липня проводяться творчі конкурси та іспити для вступників на бюджетну форму навчання;

з 14 до 23 липня – для вступників на контракт;

з 17 до 19 липня – проводяться співбесіди;

до 20 липня ВНЗ оприлюднять списки зарахування на бюджет для тих, хто проходив співбесіди й за квотою 2, а для всіх інших – до 28 липня;

до 19 серпня – переведення на вакантні бюджетні місця.

Які документи подавати для вступу до ВНЗ

Спочатку заяви подаються онлайн в електронному кабінеті вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua, де абітурієнт вказує:

електронну пошту, до якої має доступ – вона буде логіном для входу до кабінету;

пароль для входу до кабінету;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного документа.

Перелік оригіналів документів, які подаються у паперовій формі:

Документ, що посвідчує особу.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Документ про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою 1, квотою 2, квотою 3 чи квотою 4 на основі середньої освіти.

Окрім того, до заяви додаються копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа, документа про раніше здобутий освітній рівень і додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, а також чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Під час вступної кампанії буде багато інших важливих моментів, про які мають знати абітурієнти, які, наприклад, вступають після 9 класу або на магістратуру.

Повна інформація про вступну кампанію 2021 в Україні – в матеріалі Фактів ICTV.