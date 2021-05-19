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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Ключові дати, коли і які документи подавати – усе про вступну кампанію 2021

Студенти

Вступна кампанія 2021 до вищих навчальних закладів на базі повної середньої освіти відбудеться у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.

Цього року абітурієнти мають право подати до п’яти заяв на бюджет і до 30 – на контракт. До того ж прийматимуться сертифікати ЗНО за останні чотири роки – з 2018-го по 2021-ий.

У МОН розповіли про терміни вступу до ВНЗ на бакалавра, які документи необхідно зібрати, куди і як їх подавати.

Вступна кампанія 2021 – в датах

  • 1 липня – реєстрація електронних кабінетів вступників на бакалаврат;
  • з 14 липня ВНЗ починають приймати заяви та документи;
  • 16 липня о 18.00 закінчується прийом документів від абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;
  • 23 липня – останній день прийому документів від випускників, які писали ЗНО, а також тих, хто вступає за результатами іспитів та творчих конкурсів, які відбулися 1-13 липня;
  • з 1 до 13 липня проводяться творчі конкурси та іспити для вступників на бюджетну форму навчання;
  • з 14 до 23 липня – для вступників на контракт;
  • з 17 до 19 липня – проводяться співбесіди;
  • до 20 липня ВНЗ оприлюднять списки зарахування на бюджет для тих, хто проходив співбесіди й за квотою 2, а для всіх інших – до 28 липня;
  • до 19 серпня – переведення на вакантні бюджетні місця.

Які документи подавати для вступу до ВНЗ

Спочатку заяви подаються онлайн в електронному кабінеті вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua, де абітурієнт вказує:

  • електронну пошту, до якої має доступ – вона буде логіном для входу до кабінету;
  • пароль для входу до кабінету;
  • номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;
  • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
  • середній бал додатка до вказаного документа.

Перелік оригіналів документів, які подаються у паперовій формі:

  • Документ, що посвідчує особу.
  • Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
  • Документ про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  • Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою 1, квотою 2, квотою 3 чи квотою 4 на основі середньої освіти.
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Окрім того, до заяви додаються копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа, документа про раніше здобутий освітній рівень і додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, а також чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Під час вступної кампанії буде багато інших важливих моментів, про які мають знати абітурієнти, які, наприклад, вступають після 9 класу або на магістратуру.

Повна інформація про вступну кампанію 2021 в Україні – в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

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