Це неподобство: Авраменко про посилання на порносайт в підручнику

Автор шкільного підручника з української мови за 10 клас Олександр Авраменко назвав неподобством знахідку на сторінці книги – активне посилання на порносайт.

– Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником, потребує коментаря. На 189 сторінці навчального видання, після тексту про шкільну форму в дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті з метою дотримання авторського права, – пояснив він.

Як зазначив автор, назва сайту була novomirgorod. Він належав Новомиргородському району Кіровоградської області.

Однак, як наголосив Авраменко, у вересні 2020 року цю платформу змінили на порносайт.

– На жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода, – сказав він.

Також автор підручника повідомив, що видавництво Грамота 17 травня звернулося до кіберполіції з проханням заблокувати порносайт. Однак відповіді не отримало й досі.

А вже сьогодні, після такої знахідки, автори звернулися до департаменту швидкого реагування.

– Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти, – додав Авраменко.

Як припускає автор, це могли бути або його недоброзичливці, або просто прикрий збій.

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Сьогодні, 19 травня, з’явилась інформація про те, що у шкільному підручнику з української мови за 10 клас користувачі знайшли активне посилання на порносайт. Автором підручника виявився Олександр Авраменко.

Між тим аналогічне посилання є не тільки в електронній, але й у друкованій версії підручника.

Джерело: Олександр Авраменко

Фото: Олександр Авраменко