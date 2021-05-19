Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ

Рада України схвалила концепцію держпрограми всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя до 2030 року. Документ концепції програми розвитку української мови додаємо.
Метою програми є дотримання конституційних гарантій і вимог законодавства щодо забезпечення функціонування української мови як державної.
Із 2022 до 2030 року мають бути створені умови для всебічного розвитку і підвищення престижу української мови у суспільстві.
Зазначено цілі, яких буде досягнуто завдяки програмі з розвитку державної мови:
- зміцнення комунікативного та демографічного потенціалу української мови та поліпшення мовної культури;
- зміцнення позицій української мови в культурно-інформаційному просторі України;
- зміцнення статусу української мови як мови міжетнічного спілкування;
- збільшення частки культурного продукту державною мовою.
Як саме планують розвивати українську мову
Згідно з висновками дослідження соціологічної групи Рейтинг, що представлені у документі, у 2019 році відсоток сімей, які спілкуються українською вдома, становив лише 46%. Тому програмою передбачено розвивати і зміцнювати позиції державної мови як у побуті, так і на міжнародному рівні, декількома шляхами.
- Забезпечення спроможності реалізації мовної політики;
- дотримання посадовими і службовими особами вимог закону про державну мову;
- запуск курсів із вивчення української (зокрема в онлайн-форматі);
- вдосконалення викладання української в освітніх закладах;
- забезпечення умов для заохочення громадян до її вивчення;
- сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;
- підтримка інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;
- стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;
- подальша підтримка книговидавничої справи в Україні. Зокрема, видання книг українською мовою, зокрема перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.
- підтримка та популяризація української мови за кордоном і т.п.
Метою програми перш за все є забезпечення конституційних гарантій, вимог законодавства і створення умов для всебічного розвитку державної мови.
У лютому цього року депутат Миколаївської міської ради від партії ОПЗЖ Максим Невінчаний відмовився розмовляти українською мовою під час засідання.
Джерело: Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко