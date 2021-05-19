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Факти / Україна / Суспільство
Абрамова Юлія |

Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ

Українська мова

Рада України схвалила концепцію держпрограми всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя до 2030 року. Документ концепції програми розвитку української мови додаємо.

Метою програми є дотримання конституційних гарантій і вимог законодавства щодо забезпечення функціонування української мови як державної.

Із 2022 до 2030 року мають бути створені умови для всебічного розвитку і підвищення престижу української мови у суспільстві.

Зазначено цілі, яких буде досягнуто завдяки програмі з розвитку державної мови:

  • зміцнення комунікативного та демографічного потенціалу української мови та поліпшення мовної культури;
  • зміцнення позицій української мови в культурно-інформаційному просторі України;
  • зміцнення статусу української мови як мови міжетнічного спілкування;
  • збільшення частки культурного продукту державною мовою.
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
  • Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ
Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ / 6 фотографий

Як саме планують розвивати українську мову

Згідно з висновками дослідження соціологічної групи Рейтинг, що представлені у документі, у 2019 році відсоток сімей, які спілкуються українською вдома, становив лише 46%. Тому програмою передбачено розвивати і зміцнювати позиції державної мови як у побуті, так і на міжнародному рівні, декількома шляхами.

  • Забезпечення спроможності реалізації мовної політики;
  • дотримання посадовими і службовими особами вимог закону про державну мову;
  • запуск курсів із вивчення української (зокрема в онлайн-форматі);
  • вдосконалення викладання української в освітніх закладах;
  • забезпечення умов для заохочення громадян до її вивчення;
  • сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;
  • підтримка інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;
  • стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;
  • подальша підтримка книговидавничої справи в Україні. Зокрема, видання книг українською мовою, зокрема перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.
  • підтримка та популяризація української мови за кордоном і т.п.

Метою програми перш за все є забезпечення конституційних гарантій, вимог законодавства і створення умов для всебічного розвитку державної мови.

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Джерело: Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко

Фото: Dreamstime

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