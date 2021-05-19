Рада України схвалила концепцію держпрограми всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя до 2030 року. Документ концепції програми розвитку української мови додаємо.

Метою програми є дотримання конституційних гарантій і вимог законодавства щодо забезпечення функціонування української мови як державної.

Із 2022 до 2030 року мають бути створені умови для всебічного розвитку і підвищення престижу української мови у суспільстві.

Зазначено цілі, яких буде досягнуто завдяки програмі з розвитку державної мови:

зміцнення комунікативного та демографічного потенціалу української мови та поліпшення мовної культури;

зміцнення позицій української мови в культурно-інформаційному просторі України;

зміцнення статусу української мови як мови міжетнічного спілкування;

збільшення частки культурного продукту державною мовою.























Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року — документ / 6 фотографий

Як саме планують розвивати українську мову

Згідно з висновками дослідження соціологічної групи Рейтинг, що представлені у документі, у 2019 році відсоток сімей, які спілкуються українською вдома, становив лише 46%. Тому програмою передбачено розвивати і зміцнювати позиції державної мови як у побуті, так і на міжнародному рівні, декількома шляхами.

Забезпечення спроможності реалізації мовної політики;

дотримання посадовими і службовими особами вимог закону про державну мову;

запуск курсів із вивчення української (зокрема в онлайн-форматі);

вдосконалення викладання української в освітніх закладах;

забезпечення умов для заохочення громадян до її вивчення;

сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;

підтримка інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;

стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;

подальша підтримка книговидавничої справи в Україні. Зокрема, видання книг українською мовою, зокрема перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.

підтримка та популяризація української мови за кордоном і т.п.

Метою програми перш за все є забезпечення конституційних гарантій, вимог законодавства і створення умов для всебічного розвитку державної мови.

У лютому цього року депутат Миколаївської міської ради від партії ОПЗЖ Максим Невінчаний відмовився розмовляти українською мовою під час засідання.

Джерело: Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко