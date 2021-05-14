В Киеве приняли решение о застройке города без генплана

В Киевском городском совете приняли решение о новом разделение столицы на 219 Детальных планов территории без утверждения генплана. Согласно этому, разрешается коммерческая застройка в микрорайонах города.

В частности, один из Детальных планов территорий предусматривает дальнейшую застройку Минского массива.

Поддержали продление действия программы 2013 года о создании градостроительной документации 68 депутатов горсовета.

Проголосовали за соответствующее решение большинство депутатов от УДАРа, Европейской солидарности, а также все присутствующие депутаты от ОПЗЖ и Батькивщины.

В то же время против выступили представители партий Голос и Еднисть, а депутаты Слуги народа — воздержались или не голосовали.

Закон О регулировании градостроительной деятельности требует уточнение от Детального плана территории положения генерального плана касательно строительства в городе.

Однако срок действия действующего генплана завершился в 2020 году, а разработка нового — продолжается с 2008-го.

Между тем в столице Украины ДПТ в течение последних лет использовали для застройки территорий за пределами генплана.

Также они часто противоречат основному градостроительному документу, который разрабатывает Департамент градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевсовета.

В общем программу градостроительного развития планируют реализовать до 2025 года.

Поэтому если проект генплана примут, то в нем должны учитываться все законные Детальных планов территории.

Строительство в Киеве

В столице Украины на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры дополнительно направлено 7,3 млрд грн.

В частности, деньги планируют потратить на строительство ветки метро на Виноградарь и Большой Окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской.

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