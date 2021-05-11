Во время незаконных обысков в Крыму убит один человек

В оккупированном Крыму силовики РФ снова проводят незаконные обыски, сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

Во время них, в Симферополе, при неизвестных обстоятельствах погиб Аюб (Наби) Рахимов, уроженец Узбекистана.

Правозащитница Луфтие Зудиева отмечает, что мужчину застрелили в собственном доме, а его жену и 15-летнего сына до сих пор не могут найти.

После проведения незаконного обыска женщину куда-то отвез начальник отделения по вопросам миграции.

По версии силовиков, Аюб Рахимов оказывал им сопротивление во время обыска, но односельчане и правозащитники не верят в это и массово подают заявления в полицию об исчезновении его жены и сына.











Силовики РФ снова проводят незаконные обыски в Крыму: убит один человек / 3 фотографии

Из-за этих противоправных действий прокуратура открыла уголовное производство за нарушение неприкосновенности жилища и незаконное лишение свободы.

Санкции статей, по которым возбуждено дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Аннексия Крыма

В марте 2021 Служба безопасности Украины начала расследование о причастности организации Украинской Выбор к содействию аннексии Крыма.

Участники организации подозреваются в содействии проведению так называемого референдума оккупированном полуострове.

Также по данным СБУ, участники Украинского выбора выражали активную поддержку оккупационным властям.

Например, были представителями комиссий на незаконных избирательных участках, занимались преследованием украинских активистов и захватывали административные здания.

Фото: Крымская Солидарность