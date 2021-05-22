Правоохранители заблокировали порносайт, ссылку на который нашли в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс известного автора Александра Авраменко.
— Проблему со ссылкой на порносайт решили. Его уже заблокировали, — сообщил Авраменко.
Также он поблагодарил за помощь в решении проблемы заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко.
В то же время заместитель МИД объяснил, что следующим шагом после блокировки этого сайта, будут поиски.
— Я надеюсь, что найдут тех лиц, которые задумали и реализовали эту дерзкую провокацию против украинского образования, — сказал он.
Как добавил Геращенко, злоумышленники намеренно завладели платформой на которой была ссылка в пособии Александра Авраменко и ради хайпа и скандала разместили за ним порносайт.
— После этого, в соцсетях была развернута хорошо спланированная кампания по дискредитации Александра, и в его лице всего украинского школьного образования, — отметил заместитель МИД.
Недавно в школьном учебнике Авраменко пользователи нашли ссылка на порносайт.
Выяснилось, что это работа хакеров. Они изменили ссылку, которая перенаправляла учеников на сайт администрации города Новомиргород Кировоградской области.
Ссылка была размещена в теме о том, нужна ли в школах школьная форма. Оно есть в электронной и печатной версии учебника.
Источник: Александр Авраменко, Антон Геращенко