Правоохранители заблокировали порносайт, ссылку на который нашли в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс известного автора Александра Авраменко.

— Проблему со ссылкой на порносайт решили. Его уже заблокировали, — сообщил Авраменко.

Также он поблагодарил за помощь в решении проблемы заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко.

В то же время заместитель МИД объяснил, что следующим шагом после блокировки этого сайта, будут поиски.

— Я надеюсь, что найдут тех лиц, которые задумали и реализовали эту дерзкую провокацию против украинского образования, — сказал он.

Как добавил Геращенко, злоумышленники намеренно завладели платформой на которой была ссылка в пособии Александра Авраменко и ради хайпа и скандала разместили за ним порносайт.

— После этого, в соцсетях была развернута хорошо спланированная кампания по дискредитации Александра, и в его лице всего украинского школьного образования, — отметил заместитель МИД.

Недавно в школьном учебнике Авраменко пользователи нашли ссылка на порносайт.

Выяснилось, что это работа хакеров. Они изменили ссылку, которая перенаправляла учеников на сайт администрации города Новомиргород Кировоградской области.

Ссылка была размещена в теме о том, нужна ли в школах школьная форма. Оно есть в электронной и печатной версии учебника.

Источник: Александр Авраменко, Антон Геращенко