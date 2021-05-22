Правоохоронці заблокували порносайт, посилання на який напередодні знайшли у шкільному підручнику з української мови за 10 клас відомого автора Олександра Авраменка.

– Проблему з посиланням на порносайт вирішено. Його вже заблоковано,- повідомив Авраменко.

Також він подякував за допомогу у вирішенні проблеми заступникові міністра внутрішніх справ Антону Геращенку.

Водночас заступник МЗС пояснив, що наступним кроком після блокування цього веб-сайту, будуть пошуки.

– Я сподіваюсь, що знайдуть тих осіб, які задумали і реалізували цю зухвалу провокацію проти української освіти, – сказав він.

Як додав Геращенко, зловмисники навмисно заволоділи платформою на якій було посилання в посібнику Олександра Авраменко і задля хайпу та скандалу розмістили за ним порносайт.

– Після цього, в соцмережах була розгорнута добре спланована кампанія з дискредитації Олександра, та в його особі всієї українскої шкільної освіти, – наголосив заступник МЗС.

Нещодавно у шкільному підручнику Авраменка користувачі знайшли активне посилання на порносайт.

З’ясувалося, що це робота хакерів. Вони змінили посилання, яке перенаправляло учнів на сайт адміністрації міста Новомиргород Кіровоградської області.

Посилання було розміщено у темі про те, чи потрібна у школах шкільна форма. Воно є в електронній та друкованій версії підручника.

Джерело: Олександр Авраменко, Антон Геращенко