У Криму так званий Євпаторійський міський суд засудив студента геолого-географічного факультету одного з українських вищих навчальних закладів до року колонії. Його звинувачують у створенні нібито екстремістської спільноти.

Зокрема, громадянина України звинувачують у створенні у соцмережі групи, розробки статуту, структури, символіки екстремістської спільноти.

Мета співтовариства нібито повернення тимчасово окупованих території Криму і міста Севастополя під контроль України.

Учасників групи, переважно жителів півострова, студент нібито активно вербував і закликав до вчинення протиправних дій.

Хлопця затримали ще у 2020 році, коли він приїхав до Криму.

У так званому суді кажуть, що він повністю “визнав провину та усвідомив помилковість своїх переконань”.

Внаслідок українцю призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на рік.

Покарання відбуватиме він у виправній колонії загального режиму.

Засудження в Криму

Напередодні у Криму засудили українця Івана Яцкіна. Так званий Верховний суд Криму оголосив йому вирок за те, що він нібито передавав Україні секретні данні РФ.

Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі. Він відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.

Джерело: “Євпаторійський міський суд”