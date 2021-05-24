Украинские школьники вряд ли с сентября снова перейдут на дистанционное обучение, однако это зависит от общей дисциплинированности.

Такое предположение высказал министр образования и науки Сергей Шкарлет. Вместе с тем он надеется, что благодаря вакцинации от Covid-19 все же удастся достичь коллективного иммунитета.

— С сентября вряд ли мы пойдем (на дистанционное обучение, — Ред.). Но есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно, так как это первые навыки и научить учиться нужно с первых стартовых элементов, — отметил министр.

В то же время Сергей Шкарлет отметил, что обычно примерно в конце октября, перед отопительным сезоном, погода, как правило, портится, из-за чего возникают общие респираторные заболевания.

Поэтому при необходимости на дистанционный формат обучения школьники все же могут перейти снова. Но это коснется не всех, а только тех регионов, где будет введена красная зона карантина.

Дистанционное обучение в Украине

Впервые на дистанционное обучение все учебные заведения в Украине перевели весной 2020 года, когда только началась эпидемия коронавируса.

Позднее школьники учились в онлайн-формате только в тех регионах, которые были в красной зоне карантина. Но украинцы недовольны дистанционкой в ​​школах.

Так, согласно данным мартовского опроса, более 70% респондентов отметили, что введение дистанционного обучения в Украине в 2020-2021 годах частично или ощутимо снизило качество школьного образования.