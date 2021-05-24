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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Шкарлет розповів, чи буде дистанційне навчання у школах з вересня

дистанційне навчання

Українські школярі навряд чи з вересня знову перейдуть на дистанційне навчання, однак це залежить від загальної дисциплінованості.

Таке припущення висловив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Водночас він сподівається, що завдяки вакцинації від Covid-19 все ж вдасться досягти колективного імунітету.

– З вересня навряд чи ми підемо (на дистанційне навчання, – Ред.). Але є базова позиція міністерства про те, що дитячі садки, спеціальні установи і 1-4 класи в обов’язковому порядку повинні вчитися очно, тому що це перші навички, і навчити вчитися потрібно з перших стартових елементів, – зазначив міністр.

Водночас Сергій Шкарлет наголосив, що зазвичай приблизно наприкінці жовтня, перед опалювальним сезоном, погода здебільшого псується, через що виникають загальні респіраторні захворювання.

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Тому за необхідності на дистанційний формат навчання школярі все ж можуть перейти знову. Але це стосуватиметься не усіх, а лише тих регіонів, де запроваджуватимуть червону зону карантину.

Дистанційне навчання в Україні

Уперше на дистанційне навчання всі навчальні заклади в Україні перевели навесні 2020 року, коли тільки почалася епідемія коронавірусу.

Пізніше школярі навчалися в онлайн-форматі лише у тих регіонах, які належали до червоної зони карантину. Але українці незадоволені дистанційкою у школах.

Так, згідно з даними березневого опитування, понад 70% респондентів зазначили, що запровадження дистанційного навчання в Україні у 2020-2021 роках частково або відчутно знизило якість шкільної освіти.

Джерело: РБК-Україна

Фото: УНІАН

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