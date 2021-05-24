Українські школярі навряд чи з вересня знову перейдуть на дистанційне навчання, однак це залежить від загальної дисциплінованості.

Таке припущення висловив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Водночас він сподівається, що завдяки вакцинації від Covid-19 все ж вдасться досягти колективного імунітету.

– З вересня навряд чи ми підемо (на дистанційне навчання, – Ред.). Але є базова позиція міністерства про те, що дитячі садки, спеціальні установи і 1-4 класи в обов’язковому порядку повинні вчитися очно, тому що це перші навички, і навчити вчитися потрібно з перших стартових елементів, – зазначив міністр.

Водночас Сергій Шкарлет наголосив, що зазвичай приблизно наприкінці жовтня, перед опалювальним сезоном, погода здебільшого псується, через що виникають загальні респіраторні захворювання.

Тому за необхідності на дистанційний формат навчання школярі все ж можуть перейти знову. Але це стосуватиметься не усіх, а лише тих регіонів, де запроваджуватимуть червону зону карантину.

Дистанційне навчання в Україні

Уперше на дистанційне навчання всі навчальні заклади в Україні перевели навесні 2020 року, коли тільки почалася епідемія коронавірусу.

Пізніше школярі навчалися в онлайн-форматі лише у тих регіонах, які належали до червоної зони карантину. Але українці незадоволені дистанційкою у школах.

Так, згідно з даними березневого опитування, понад 70% респондентів зазначили, що запровадження дистанційного навчання в Україні у 2020-2021 роках частково або відчутно знизило якість шкільної освіти.