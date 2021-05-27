Стало відомо ім’я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

Стало відомо ім’я військовослужбовця, який загинув під Новоташківським 27 травня.
Ним виявився військовий родом з Хмельниччини Максим Польовий. Йому було лише 37 років.
Олександр проживав в селищі Наркевичі Хмельницького району. Вдома на нього чекали батьки, дружина та двоє дітей.
Максим Польовий був командиром батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Воював на Донбасі, починаючи з 2014 року. Пройшов Дебальцеве.
Як повідомляли в штабі ООС, внаслідок ворожого снайперського вогню вранці 27 травня Максим Польовий отримав поранення, не сумісні з життям.
Найближчим часом його тіло повернуть додому для поховання.
Порушення тиші на Донбасі
Лише за минулі вихідні, 21-23 травня, на Донбасі зафіксували понад 800 порушень режиму припинення вогню.
У звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні, зазначається, що більшість (601) порушень відбулося на Донеччині.
У Луганській області зафіксували 235 порушень.