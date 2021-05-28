Антитерористичні навчання в метро Києва – як це виглядало

Служба безпеки України провела в метро Києва антитерористичні навчання. За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метро та захопили заручників у вагоні метро.

В СБУ зазначили, що тренування відбулися в умовах, максимально наближених до реальних.

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Спочатку залучені до навчань сили Держслужби з надзвичайних ситуацій та Київської аварійно-рятувальної служби ліквідували пожежу та евакуювали постраждалих від вибуху.

Потім працівники київського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Червоного Хреста надали їм екстрену медичну допомогу.

Під час силової фази тренувань спецпризначенці Альфа звільнили заручників з вагона метро і затримали терористів.

– Основна мета навчань – вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих в екстремальних умовах. Всі суб’єкти боротьби з тероризмом впоралися з поставленими їм завданнями при проведенні антитерористичної операції на об’єкті єдиної транспортної системи, – зазначили в СБУ.

Теракт і захоплення заручників: як пройшли навчання СБУ в метро Києва / 12 фотографий

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і органів державної влади, Червоного Хреста України.

У відомстві додали, що з початку року силовики отримали п’ять неправдивих повідомлень про замінування станцій столичного метро. У результаті відкрили 15 кримінальних проваджень за ст. 259 КК (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), зокрема за фактами, які були у 2020 році.

Зловмисникам повідомили про підозру по шести провадженням, обвинувальні акти вже направили до суду.

Навчання в Чорному морі

Раніше СБУ провела антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.

Учасники вчилися виявляти та локалізувати зловмисників, звільняти заручників і ліквідувати потенційні наслідки надзвичайних ситуацій.