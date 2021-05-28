Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник розповів подробиці проведених у столиці обшуків на комунальних підприємствах і кримінальних справ, в рамках яких були проведені ці слідчі дії.

Про це Вадим Мельник повідомив на прес-брифінгу 28 травня. За період 11-27 травня ДФС за процесуального керівництва Київської міської прокуратури провела 40 обшуків комунальних підприємств столиці, їхніх фірм-підрядників і в департаментах Київської міської державної адміністрації.

Розслідується дев’ять кримінальних справ, які пов’язані зі спричиненням збитків бюджету міста Києва. Кримінальні справи були відкриті за статтями ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України), зловживання службовим становищем (ст. 364 КК), привласнення та розтрати майна (ст. 191 КК).

У рамках проведення слідчих і процесуальних дій правоохоронці отримали 191 тимчасовий доступ до документів, провели 53 допити та вручили чотири повідомлення про підозру.

Також проведено шість експертиз, а за рішенням судів накладено дев’ять арештів на вилучені під час обшуків суми грошей, документи, печатки. За словами Мельника, попередньо встановлена ​​сума збитку бюджету Києва перевищує 150 млн грн.

Серед найбільш поширених схем спричинення збитків – завищення вартості робіт, виконання робіт комунальним підприємством при перерахуванні грошей підконтрольним фірмам-підрядникам, списання грошей за відсутності виконання робіт як таких. Вадим Мельник очолює ДФС з грудня 2020 року.

Фото: ДФС