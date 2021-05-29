Українську альпіністку з Одеси Яну Кривошею, яку майже протягом місяця шукали в горах Анталії, знайшли мертвою.

Тіло 42-річної жінки виявили неподалік вершини гори Геїксіврісі. Фахівці припускають, що вона могла загинути унаслідок падіння зі скелі.

Яну Кривошею шукали різні команди українських та місцевих рятувальників протягом майже чотирьох тижнів, проте її виявили лише 28 травня після зйомки з повітря.

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Тіло жінки доставили до Інституту судової медицини, щоб провести експертизу та встановити причину смерті української альпіністки.

Зникла альпіністка з Одеси

У Туреччині зникла українська альпіністка з Одеси Яна Кривошея, вона перестала виходити на звязок з 2 травня. Пошуки зниклої жінки розпочав її брат В’ячеслав Кривошея.

1 травня альпіністка вирушила в гори в Анталії, а наступного дня піднялася на вершину. Додому 10 травня на запланованому рейсі жінка також не повернулася.

12 травня волонтери, рятувальники та брат Яни поїхали до Туреччини, де знайшли її намет. Поліцейські розглядали три версії зникнення альпіністки – нещасний випадок, подорож в інше місце або викрадення.

Джерело: Ukr-Ayna