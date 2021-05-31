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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Коли почнеться і яким буде навчання у президентському університеті – пояснення Міносвіти

Коли почнеться і яким буде навчання у президентському університеті – пояснення Міносвіти

Президентський університет – це новий майданчик в сфері вищої освіти. Випускники цього закладу володітимуть якісними знаннями, лідерськими соціальними навичками та творитимуть нову хвилю іновацій. Перший навчальний рік почнеться вже 1 жовтня 2023 року.

Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Освіта і наука.

– В основі президентского університету закладено три концепції: індивідуальність, професіоналізм, здатність до стратегічного розвитку, – пояснив міністр.

Загалом учнів та викладачів університету навчатимуть, як проводити дослідження, розробляти іновації й стратегії та як управляти ризиками пов’язаними з освітою.

Освітні напрями президентського університету:

  • інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
  • нанотехнології;
  • аерокосмічні технології;
  • біотехнології та науки про здоров’я;
  • енергетичні технології;
  • глобалізація та міжнародні комунікації.

За словами Шкарлета, концепція цього закладу базується на вступному й фінальному тестуванні, навчанні розробок проекту, професійних навичок, а також на вступних міжнародних стажуваннях.

Організація освітнього процесу передбачається за всіма напрямами: бакалавр, магістр, МВА, МВІ, PHD.

Окрім того, як розповів міністр, учням університету гарантують соціальний пакет, безкоштовне навчання, соцстрахування та працевлаштування.

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31 травня президент України Володимир Зеленський під час форуму підписав указ про створення університету.

Він повідомив, що в країні з’явиться навчальний заклад, де готуватимуть фахівців, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту держави.

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