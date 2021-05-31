Коли почнеться і яким буде навчання у президентському університеті – пояснення Міносвіти

Президентський університет – це новий майданчик в сфері вищої освіти. Випускники цього закладу володітимуть якісними знаннями, лідерськими соціальними навичками та творитимуть нову хвилю іновацій. Перший навчальний рік почнеться вже 1 жовтня 2023 року.

Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Освіта і наука.

– В основі президентского університету закладено три концепції: індивідуальність, професіоналізм, здатність до стратегічного розвитку, – пояснив міністр.

Загалом учнів та викладачів університету навчатимуть, як проводити дослідження, розробляти іновації й стратегії та як управляти ризиками пов’язаними з освітою.

Освітні напрями президентського університету:

інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

енергетичні технології;

глобалізація та міжнародні комунікації.

За словами Шкарлета, концепція цього закладу базується на вступному й фінальному тестуванні, навчанні розробок проекту, професійних навичок, а також на вступних міжнародних стажуваннях.

Організація освітнього процесу передбачається за всіма напрямами: бакалавр, магістр, МВА, МВІ, PHD.

Окрім того, як розповів міністр, учням університету гарантують соціальний пакет, безкоштовне навчання, соцстрахування та працевлаштування.

31 травня президент України Володимир Зеленський під час форуму підписав указ про створення університету.

Він повідомив, що в країні з’явиться навчальний заклад, де готуватимуть фахівців, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту держави.