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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

На админгранице с Крымом временно закроют КПВВ Чаплинка

На админгранице с Крымом временно закроют КПВВ Чаплинка

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Чаплинка на административной границе с оккупированным Крымом временно закроют. Он не будет работать с 7 июня.

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Как сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, КПВВ не будет работать в течение 14 дней.

— С 7 июня на 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Чаплинка. Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ, — сообщили в ОГА.

При этом КПВВ Чонгар и Каланчак будут работать в штатном режиме.

Ситуация в Крыму

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ уделяла больше внимания ситуации в оккупированном Крыму и прикладывала больше усилий на крымском направлении.

Он отметил, что мандат ОБСЕ охватывает всю территорию Украины, включительно с оккупированным полуостровом.

Источник: Херсонская ОГА

Фото: Госпогранслужба

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