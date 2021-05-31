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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Польща хоче спростити надання роботи українцям

Польща хоче спростити надання роботи українцям

Уряд Польщі має намір значно полегшити пошук та надання роботи іноземцям, зокрема й українським громадянам.

Про це заявила заступник міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івона Міхалек. Вона додала, що у підприємців високий попит на працівників з України.

– Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати в Польщу, почати тут працювати. Щотижня я чую від підприємців, що у них не вистачає людей, – повідомила вона.

Вона зазначила, що роботодавці дуже позитивно оцінюють співробітників з України. Зміни щодо працевлаштування іноземців наразі перебувають у стадії розробки.

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Уряд Польщі планує підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу, скоротити час на отримання документів та обмежити зайві формальності. Водночас передбачається цифровізація процесу видачі дозволів на роботу українцям.

Українці у Польщі

На початку 2021 року Польща відновила правила в’їзду для українців. Зокрема, уряд оновив перелік усіх категорій громадян, які мають право на в’їзд.

З цієї причини потрапити на територію держави тепер можна лише відповідаючи цим правилам. Також після прибуття потрібен карантин, однак від нього звільнили деяких громадян. Правила в’їзду українців до Польщі – читайте в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: Dziennik.pl

Фото: Pexels

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