Перебоїв із гарячою водою, а також теплом цього сезону вдасться уникнути. Тепловики зможуть купити газ для виробничих потреб за спеціальною ціною – 7,42 грн за кубометр.

Ще донедавна виробники тепла та гарячої води – підприємства теплокомуненерго, – отримували газ для своїх потреб у рамках так званого покладання спеціальних обов’язків.

Згідно з ним, державний Нафтогаз мав постачати підприємствам газ за фіксованою ціною без передоплати – навіть попри багатомільярдні борги останніх.

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Та з кінця травня дія ПСО завершилася. І в галузі теплокомуненерго заговорили про суттєві ризики для підготовки до зими. Мовляв, ринкові ціни на паливо тепловики просто не потягнуть. А не буде газу – не буде й тепла та гарячої води. У деяких містах ці послуги почали відключати вже в травні.

Без газу та тепла нікого не залишать

Та зрештою кризи вдалося уникнути: з червня Нафтогаз запропонував підприємствам ТКЕ спеціальні умови – трирічні контракти з фіксованим тарифом і без передоплати.

Ціна першого року – лише 7 грн 42 коп. за кубометр (з ПДВ, але без урахування тарифу оператора газотранспортної системи). Така ціна діятиме наступні 13 місяців. А далі пропозиції будуть індексувати.

Спеціальна ціна поширюватиметься лише на історичний обсяг споживання ТКЕ для виробництва тепла та гарячої води безпосередньо для потреб населення.

Все, що вище – відпускатимуть вже на інших умовах. Такий підхід убезпечить від будь-яких зловживань та спонукатиме до підвищення енергоефективності, переконані фахівці.

– Завдяки сталій ціні на газ ми можемо на майбутні 3 роки спланувати собі чітко, яку частину фінансів ми зможемо за рахунок економії перевести в придбання нових товарів для модернізації та щоб перебрати старе обладнання, яке лишилося ще з часів Радянського Союзу, – каже виконавчий директор ТОВ Нафтогаз Тепло Роман Зубик.

“Перехідний період” для ТКЕ

Таким чином, як сподіваються експерти, критичної ситуації в ТКЕ цієї осені вдасться уникнути. А це дасть тепловикам час, аби краще підготуватися до нових, ринкових реалій. Зокрема – інвестувати в реконструкцію та модернізацію мереж і котелень, а також – розвивати відновлювальну енергетику.

– Це якраз буде той пільговий період роботи для них, коли вони мають насамперед використати цей час дорогоцінний – 3 роки, це немало – для того, щоб модернізувати свою систему теплопостачання, свої котельні, свої мережі. Цей період має бути використаний як на реконструкцію, так і на встановлення нових потужностей, які б через 3 роки дали можливість використовувати або сміття, або відходи з біомаси, – наголошує виконавчий директор Кліар Енерджі Груп, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (2014-2019 рр.) Сергій Савчук.

Міжнародний досвід свідчить: централізовані системи опалення – найбільш ефективні та екологічні. Тож відмовлятися від них – недоцільно. А от удосконалювати та розвивати – якраз треба, констатує мер Славутича. У цьому місті вже усвідомили, наскільки в галузі потужний потенціал для економії.

– Насамперед це скорочення самого споживання енергії, тому що наші будівлі є вкрай неефективними. Ті заходи, які ми впроваджуємо, показують економію більше 50%. Це просто колосальний ресурс. Паралельно ми рухаємося і в напрямку заміщення самого джерела теплової енергії. Це використання наявного ресурсу теплової енергії, який маємо: деревна тріска й відходи сільськогосподарського виробництва, – розповідає міський голова Славутича Юрій Фомичев.

На думку експертів, нові технології та джерела енергії мають допомогти ТКЕ побудувати ефективну діяльність. Щоб жодні коливання цін на паливо згодом не ставали для галузі критичними.