Працюємо над стратегією відновлення згорілого лісу – Сергій Гайдай

Тему відновлення лісів Луганщини та загалом озеленення області Сергій Гайдай бачить кластером з кількома напрямками.

Це підготовка фахівців, зокрема навчання студентів, технології висадки лісу і переробки лісоматеріалів, селекційні дослідження, створення розплідників для вирощування районованих сортів.

Про це заявив у блозі на Ліга голова ОДА та ВЦА Луганщини Сергій Гайдай.

Він нагадав, що торік у пожежах в області згоріло близько 30 тис. гектарів.

– Це серйозна втрата для регіону. Наше лісогосподарство відрізняється від інших територій. Тут – піщані ґрунти, і ліси самі по собі майже не ростуть. Практично всі вони свого часу були висаджені штучно. Років 70 років тому на їхньому місці був голий степ, – наголосив Гайдай.

За його словами, степ повернеться, якщо не відновити втрачений зелений покрив. А це – загроза зміни клімату і спустошливих піщаних бур.

– Працюємо над стратегією відновлення втрачених насаджень і загалом – озеленення області. Створили робочу групу. Включили туди міжнародних експертів, зокрема з країн, що мають досвід протидії наслідкам пожеж. Щиро вдячні друзям з усієї України, які пропонують допомогу у висадці лісових ділянок, – заявив Сергій Гайдай.

Він окремо відзначив увагу до проблеми, яку виявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

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Перебуваючи на КПВВ Станиця Луганська, глава естонського уряду оголосила про наміри своєї країни допомогти Луганській області в реновації лісів після пожеж. Йдеться про фінансування на придбання близько 70 тис. саджанців.

Гайдай відзначив важливість системного озеленення області.

– Необхідно запропонувати стратегічний план, з чітким зонуванням області. Визначити території, на яких буде зрізано згорілий ліс. Їх засадимо знову. Деякі ділянки, за оцінками екологів, відновляться природним шляхом. На відродження згорілого лісу знадобиться до 20 років, – наголосив голова Луганщини.

На його думку, важливо передбачити можливості для переробки втраченого лісу, позначивши місця, де доцільно встановити лінії з виробництва пелет для котелень шкіл, дитячих садків, бюджетних організацій.

Лісові пожежі на Луганщині: чиновники постануть перед судом

Посадовці Державної служби з надзвичайних ситуацій постануть перед судом у справі щодо лісових пожеж у Луганській області, які сталися у липні 2020 року. За матеріалами слідства, співробітники ДСНС підробляли відповідну документацію про гасіння та не приїжджали на виклики.

Щоб уникнути відповідальності за бездіяльність, посадовці додавали в акти дані щодо техніки, особового складу та керівників, які нібито брали участь у гасінні.

Фото: Сергій Гайдай