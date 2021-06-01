В Украине стремительно выросло количество детской порнографии — Венедиктова

Украина входит в тройку лидеров-поставщиков детской порнографии во всем мире. В то же время каждую неделю в нашей стране около 5 тыс. устройств загружают насильственный контент.
Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время совещания.
— По статистике Евросовета, каждый пятый ребенок хотя бы раз в жизни пережил сексуальное насилие. Особенно беспокоит динамика уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности, совершенной в отношении детей в Украине, — заявила она.
По словам генпрокурора, в 2021 году почти на четверть возросло количество детей, пострадавших от изнасилования.
Прежде всего такое явление наблюдается в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской и Херсонской областях.
Как объяснила Венедиктова, сексуальное насилие над детьми совершают преимущественно их близкие или знакомые. Так, минимум 30% из них — родственники несовершеннолетних.
— По данным независимой организации Internet Watch Foundation Украина находится в топ-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Это стыдно. Ситуация требует немедленного реагирования всех органов правопорядка, — подчеркнула она.
Венедиктова отметила, что полиция в течение 2020-2021 годов разоблачила около 300 фактов распространения детской порнографии.
В то же время каждую неделю 5 тыс. устройств загружают такой насильственный контент.
Фотограф создавал детскую порнографию
Недавно в Киеве разоблачили фотографа, который создавал материалы детской порнографии с помощью фейкового аккаунта в соцсетях, а также шантажа и угроз.
Во время следствия правоохранители установили, что детский фотограф женат и имеет двоих детей.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 9 до 15 лет.