В Украине стремительно выросло количество детской порнографии — Венедиктова

Украина входит в тройку лидеров-поставщиков детской порнографии во всем мире. В то же время каждую неделю в нашей стране около 5 тыс. устройств загружают насильственный контент.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время совещания.

— По статистике Евросовета, каждый пятый ребенок хотя бы раз в жизни пережил сексуальное насилие. Особенно беспокоит динамика уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности, совершенной в отношении детей в Украине, — заявила она.

По словам генпрокурора, в 2021 году почти на четверть возросло количество детей, пострадавших от изнасилования.

Прежде всего такое явление наблюдается в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской и Херсонской областях.

Как объяснила Венедиктова, сексуальное насилие над детьми совершают преимущественно их близкие или знакомые. Так, минимум 30% из них — родственники несовершеннолетних.

— По данным независимой организации Internet Watch Foundation Украина находится в топ-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Это стыдно. Ситуация требует немедленного реагирования всех органов правопорядка, — подчеркнула она.

Венедиктова отметила, что полиция в течение 2020-2021 годов разоблачила около 300 фактов распространения детской порнографии.

В то же время каждую неделю 5 тыс. устройств загружают такой насильственный контент.

Фотограф создавал детскую порнографию

Недавно в Киеве разоблачили фотографа, который создавал материалы детской порнографии с помощью фейкового аккаунта в соцсетях, а также шантажа и угроз.

Во время следствия правоохранители установили, что детский фотограф женат и имеет двоих детей.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 9 до 15 лет.