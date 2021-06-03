Погода в Украине 4 июня 2021 — дожди и до 22 тепла

Погода в Украине 4 июня будет солнечной, за исключением восточных и южных областей. Там ожидаются дожди в дневное и ночное время.

Теплее всего будет на западе страны — там столбики термометров покажут до +22 тепла днем и до +12 ночью. При этом осадков не ожидается.

В центральных и северных областях будет похожая температурная ситуация. Днем прогнозируют от +18 до +21 тепла, а ночью от +9 до +12 градусов.

На востоке страны пройдут дожди. Днем температура достигнет +18 градусов, а ночью опустится до +10.

На юге, кроме Одесской и Николаевской областей, также ожидаются дожди. Синоптики прогнозируют от +17 до +20 тепла днем, а ночью от +11 до +13 градусов.

Когда ждать жаркую погоду

Ранее синоптик Укргидрометцентра Александра Хала сообщила, что до середины июня температурные показатели в Украине будут сдержанными, а погода будет не жаркой даже на юге Украины.

По ее словам, ближе к середине лета можно ожидать жаркой погоды.