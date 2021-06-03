Погода в Україні 4 червня 2021 – дощі та до 22 тепла

Погода в Україні 4 червня буде сонячною, за винятком східних і південних областей. Там очікуються дощі в денний і нічний час.

Найтепліше буде на заході країни – там стовпчики термометрів покажуть до +22 тепла вдень і до +12 вночі. Водночас опадів не очікується.

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У центральних і північних областях буде схожа температурна ситуація. Вдень прогнозують від +18 до +21 тепла, а вночі від +9 до +12 градусів.

На сході країни пройдуть дощі. Вдень температура досягне +18 градусів, а вночі опуститься до +10.

На півдні, крім Одеської та Миколаївської областей, також очікуються дощі. Синоптики прогнозують від +17 до +20 тепла вдень, а вночі від +11 до +13 градусів.

Коли чекати на спекотну погоду

Раніше синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала повідомила, що до середини червня температурні показники в Україні будуть стриманими, а погода не буде спекотною навіть на півдні України.

За її словами, ближче до середини літа можна чекати спекотну погоду.