Служба безопасности Украины предупредила ввоз более 20 т. метилового эфира уксусной кислоты, производимого на российском заводе, на который СНБО наложила санкции.

Следователи СБУ установили, что вещество уже пытались ввезти в Украину, но груз не прошел проверку на таможне и был отправлен обратно в РФ.

На этот раз мошенники пытались ввезти химикаты под именем другого производителя. В документах они указали, что эфир произведен на московском заводе, на который санкции не распространяются.

На данный момент правоохранители изъяли цистерну.

Незаконный вывоз статуэтки

На Буковине таможенники изъяли старинную ценную статуэтку, которую пытались незаконно вывезти из Украины в Румынию.

Во время осмотра сотрудники таможни изъяли металлическую статуэтку Восточный воин в доспехах, которую скрыли от таможенного контроля.

Никаких разрешительных документов на вывоз владелец не имел, поэтому культурную ценность изъяли.