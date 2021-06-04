Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Украину пытались незаконно ввезти химикаты с санкционного завода РФ

В Украину пытались незаконно ввезти химикаты с санкционного завода РФ

Служба безопасности Украины предупредила ввоз более 20 т. метилового эфира уксусной кислоты, производимого на российском заводе, на который СНБО наложила санкции.

Следователи СБУ установили, что вещество уже пытались ввезти в Украину, но груз не прошел проверку на таможне и был отправлен обратно в РФ.

Читайте
Платежей стало меньше: как работает таможня после санкций против контрабандистов

На этот раз мошенники пытались ввезти химикаты под именем другого производителя. В документах они указали, что эфир произведен на московском заводе, на который санкции не распространяются.

На данный момент правоохранители изъяли цистерну.

Незаконный вывоз статуэтки

На Буковине таможенники изъяли старинную ценную статуэтку, которую пытались незаконно вывезти из Украины в Румынию.

Во время осмотра сотрудники таможни изъяли металлическую статуэтку Восточный воин в доспехах, которую скрыли от таможенного контроля.

Никаких разрешительных документов на вывоз владелец не имел, поэтому культурную ценность изъяли.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка