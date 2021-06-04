Служба безпеки України попередила ввезення понад 20 т. метилового ефіру оцтової кислоти, виробленої на російському заводі, на який РНБО наклала санкції.

Слідчі СБУ встановили, що речовину вже намагались ввезти до України, але вантаж не пройшов перевірку на митниці й був відправлений назад до РФ.

Цього разу шахраї намагались ввезти хімікати під ім’ям іншого виробника. У документах вони вказали, що ефір вироблено на московському заводі, на який санкції не поширюються.

Наразі правоохоронці вилучили цистерну.

Незаконне вивезення статуетки

На Буковині митники вилучили старовинну цінну статуетку, яку намагались незаконно вивезти з України до Румунії.

Під час огляду працівники митниці вилучили металеву статуетку Східний воїн у обладунках, яку приховали від митного контролю.

Жодних дозвільних документів на вивезення власник не мав, тож культурну цінність вилучили.