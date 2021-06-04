Почти вдвое: Кабмин планирует повысить пенсии чернобыльцам с инвалидностью

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который повысит пенсии для людей с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС на 40%.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Кабмин повысит выплаты для более 30 тыс. чернобыльцев уже с 1 января следующего года.

Министр также отметила, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выплате более 700 тыс. пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

— Я имею в виду дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью, которая не пересматривалась с 2014 года, — сказала Марина Лазебная.

Доплаты пенсионерам

Также 4 июня Марина Лазебная сообщила о доплатах пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, в этом году они составляют 400 грн.

Пересчет этих денежных выплат начнется с 1 октября.

Доплаты пенсионерам старше 80 лет остаются на уровне 500 грн.