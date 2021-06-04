Майже вдвічі: Кабмін планує підвищити пенсії чорнобильцям з інвалідністю

Верховна Рада розгляне законопроект, який підвищить пенсії для осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС на 40%.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Кабмін підвищить виплати для понад 30 тис. чорнобильців вже з 1 січня наступного року.
Міністр також зазначила, що найближчим часом буде розглянуто питання про виплати понад 700 тис. постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
– Я маю на увазі додаткову пенсію за шкоду, завдану здоров’ю, яка не переглядалася з 2014 року, – сказала Марина Лазебна.
Доплати пенсіонерам
Також 4 червня Марина Лазебна повідомила про доплати пенсіонерам у віці від 75 до 80 років, які у цьому році становлять 400 грн.
Перерахунок цих грошових виплат почнеться з 1 жовтня.
Доплати пенсіонерам, які старші за 80 років, залишаються на рівні 500 грн.