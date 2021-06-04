Ми усунули перешкоди на шляху іноземних інвестицій та українських ІТ-компаній – Чернєв про Дія City

2 червня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №5376 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні 281-м голосом.

Законопроект визначає податкові умови для резидентів спеціального правового та податкового режиму для ІТ-компаній Дія City: 5% – ПДФО, 1,5% – військовий збір, ЄСВ – 22% від мінімальної заробітної плати та можливість для компаній обирати між сплатою корпоративного податку за ставкою 18% та податку на виведений капітал – 9%.

На прес-конференції 4 червня, що відбулася після ухвалення законопроекту №5376 у парламенті, його автор, народний депутат України Єгор Чернєв зазначив, що у кількісному вираженні резиденти Дія City сплачуватимуть майже ті ж суми, що й сплачують ФОП 3-ї групи. Різницю становить лишень військовий збір у 1,5%.

Проте народний депутат вважає, що на сьомому році війни сплачувати військовий збір є необхідністю для посилення обороноздатності держави.

На думку Чернєва, перехід на нову модель відносин у рамках Дія City – гіг-контракти, – допоможе привабити міжнародних інвесторів.

— Вони не розуміють, що таке ФОП і як українські компанії співпрацюють з ФОПами. Це заважає стимулювати інвестиції в Україну, – додав він.

Окрім того, депутат наголосив, що для інвесторів будуть передбачені й інші податкові стимули. Зокрема, інвестори, які володітимуть корпоративними частками компаній-резидентів Дія City понад рік, не сплачуватимуть податки в разі продажу цих часток. Також діятиме 0% ставка на розподіл дивідендів, якщо цей розподіл відбуватиметься не частіше ніж раз на два роки.

У прес-конференції також взяли учать представники ІТ-індустрії та профільних об’єднань бізнесу. Віце-президент всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України Валерій Омельченко зазначив, що представники Асоціації позитивно оцінюють положення законопроекту та вважають, що він покращить умови для створення та ведення бізнесу, не зачіпаючи інтересів держави.

— Ми підтримуємо створення Дія City. Податкове навантаження суттєво знизиться, але податкові надходження до бюджету не впадуть. Наразі важливо, аби законопроекти про Дія City успішно пройшли друге читання в парламенті, тож від імені Асоціації платників податків України закликаю депутатів дати їм “зелене світло”, – зазначив Омельченко.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який теж брав учать у конференції, додав, що мета Дія City – збільшити за декілька років частку ІТ-галузі у ВВП України з 4% до 10%.

Запровадження Дія City

Асоціація платників податків України підтримала запровадження спеціального правового режиму Дія City. Головні причини цієї позиції – створення конкурентних умов для залучення закордонних інвесторів та додаткових стимулів для структурування компаній в Україні.

Представники асоціації також зазначили, що ініційовані зміни в рамках положень законопроекту №5376 дозволять здійснити детінізацію відносин найму в ІТ-секторі. Станом на сьогодні реальний фонд оплати праці у три рази перевищує номінальний.

Також вони зазначили позитивні зрушення – імплементування в українське законодавство концепції гіг-працівника, зменшення рівня податкового навантаження на фонд оплати праці з 18% до 5% податку на доходи фізичних осіб.