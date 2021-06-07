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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Не только ПЦР-тест: Украина смягчила правила въезда

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Кабмин принял постановление, которым смягчил правила въезда в Украину. Речь идет о внесении изменений в постановление от 9 декабря 2020 года №1236 Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

Теперь для пересечения границы подойдет не только ПЦР-тест на коронавирус.

Разрешили предоставлять также экспресс-тест на антиген и документ о вакцинации.

— Абзац пятый подпункта 3 пункта 7 изложить в следующей редакции: лиц, имеющих отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, — говорится в документе.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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