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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Українців попередили про можливі перебої у видачі водійських посвідчень

посвідчення водія

У головному сервісному центрі МВС попередили, що українцям можуть з затримкою видавати водійське посвідчення.

Причиною затримки стали перебої у постачанні бланків. За інформацією Державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна, відновити виготовлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планують орієнтовно через два дні.

Поки ж водіям радять слідкувати за інформацією про відновлення видання документів через регіональні сервісні центри.

Українців попередили про можливі перебої у видачі водійських посвідчень

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Отримання прав через Дію

У травні цього року Мінцифри презентувало подачу заявки на нове водійське посвідчення в Дії. Тому тепер, щоб замінити водійське посвідчення, потрібно мати лише смартфон та ID-картку.

Замовити документ можна, не виходячи із дому, на порталі чи у застосунку Дія.

Найближчим часом також планують запровадити можливість доставки виготовленого посвідчення водія прямо додому.

Джерело: Головний сервісний центр МВС

Фото: Головний сервісний центр МВС

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