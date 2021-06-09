434 получат ордеры в 2021: одобрена концепция обеспечения жильем защитников Украины

В 2021 году правительство потратит 553 590,3 тыс. грн на жилье для лиц, защищавших суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина. Ожидается, что благодаря этому жилье в 2021 году получат 434 человека, а в следующем году — еще 1 350.

Всего, по данным облгосадминистраций, по состоянию на 1 января 2021 года на квартирном учете в органах местного самоуправления для получения бесплатного жилья находились почти 29 тыс. ветеранов войны и членов их семей.

Причиной такой очереди называют устаревшие подходы к решению вопроса обеспечения жильем и ограниченность финансовых ресурсов защитников Украины и членов их семей.

Поэтому принятую программу обеспечения жильем лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, планируют реализовать в течение 2021-2025 годов.

Переселенцы в Украине

В Украине зарегистрировано почти 1,5 млн внутренне перемещенных лиц. Больше всего — в Донецкой (513 639), Луганской (283 931) областях, Киеве (165 369), Харьковской области (136 429).

Меньше всего — в Тернопольской области (2 162 человека), Черновицкой (2 416), Волынской (3 127), Закарпатской (3 380).