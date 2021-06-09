434 отримають ордери в 2021: схвалено концепцію забезпечення житлом захисників України

У 2021 році уряд витратить 553 590,3 тис. грн на житло для осіб, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну. Очікується, що завдяки цьому житло у 2021 році отримають 434 особи, а наступного року – ще 1 350.

Загалом, за даними облдержадміністрацій, станом на 1 січня 2021 року на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування для отримання безкоштовного житла перебували майже 29 тис. ветеранів війни та членів їх сімей.

Причиною такої черги називають застарілі підходи до вирішення питання забезпечення житлом і обмеженість фінансових ресурсів захисників України та членів їх сімей.

Тому ухвалену програму забезпечення житлом осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, планують реалізувати протягом 2021-2025 років.

Переселенці в Україні

В Україні зареєстровано майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Найбільше – в Донецькій (513 639), Луганській (283 931) областях, Києві (165 369), Харківській області (136 429).

Найменше – в Тернопільській області (2 162 людини), Чернівецькій (2 416), Волинській (3 127), Закарпатській (3 380).