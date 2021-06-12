Организовать встречу президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина очень сложно. Поэтому соответственно и место встречи главы государства с российским лидером пока не обсуждается.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

В свою очередь, как отметил глава МИД, продолжаются переговоры о темах, которые планируется рассмотреть.

— Сейчас место встречи Зеленского и Путина не обсуждается. Однако есть определенные контакты и попытки согласовать повестку дня встречи, но к географии еще не дошли, — объяснил он.

Кулеба отметил, что организовать эту встречу сейчас очень сложно.

Однако, по его словам, если наше государство увидит, что на этом саммите можно будет прекратить войну на Донбассе, то к его организации приложат максимум усилий.

— Если мы увидим, что на этой встрече мы действительно сможем решить вопросы, необходимые для прекращения войны, российской агрессии против Украины и восстановления нашей территориальной целостности, то безусловно мы не пожалеем никаких сил, чтобы такая встреча состоялась, — отметил Кулеба.

Встреча Зеленского и Путина

В конце апреля президент Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, в частности, непосредственно в зоне конфликта.

Тогда же глава государства поручил главе Офиса президента Андрей Ермак организовать встречу с Путиным.

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