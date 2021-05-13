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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Вопросы безопасности: какие задачи ставит Украина перед встречей Зеленского и Путина

Зеленський Путін

В Офисе президента Украины рассказали, какие главные задачи ставят перед возможной встречей главы страны Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.

Планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита нормандской четверки, отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы, — отметил Андрей Ермак.

Также, по его словам, есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне, однако конкретные темы он не озвучил.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести встречу.

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Он убежден, что она необходима, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Подробнее о встрече Зеленского и Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина

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