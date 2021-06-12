Організувати зустріч президентів України Володимира Зеленського і РФ Володимира Путіна дуже складно. Тому відповідно і місце зустрічі глави держави з російським лідером наразі не обговорюється.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

Натомість, як зазначив глава МЗС, тривають переговори про теми, які планується розглянути.

– Наразі місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється. Однак є певні контакти та спроби узгодити порядок денний зустрічі, але до географії ще не дійшли, – пояснив він.

Кулеба наголосив, що організувати цю зустріч зараз дуже складно.

Однак, за його словами, якщо наша держава побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації докладуть максимум зусиль.

– Якщо ми побачимо, що на цій зустрічі ми дійсно зможемо вирішити питання, необхідні для припинення війни, російської агресії проти України і відновлення нашої територіальної цілісності, то безумовно ми не пошкодуємо ніяких сил, щоб така зустріч відбулася, – зазначив Кулеба.

Зустріч Зеленського і Путіна

Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський запропонував очільнику Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, зокрема, безпосередньо в зоні конфлікту.

Тоді ж глава держави доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

Більше проможливу зустріч Зеленського та Путіна читайте на Фактах ICTV.