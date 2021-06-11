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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

УЗ запустила дополнительные рейсы из Киева в аэропорт Борисполь — расписание

Аеропорт Бориспіль_експрес

Укрзализныця запустила дополнительные рейсы из Киева в аэропорт Борисполь. Это связано с ростом пассажиропотока по этому направлению.

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Отремонтированный поезд Pesa начнет курсировать с 11 июня.

— Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов, — отметили в УЗ.

В компании добавили, что спрос пассажиров на экспресс из Киева в аэропорт Борисполь и обратно растет. В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%.

Так, запускают следующие рейсы по маршруту Киев-Пассажирский — аэропорт Борисполь:

  • № 804 — отправка в 01.00, прибытие в 01.40;
  • № 808 — отправка в 03.00, прибытие в 03.40;
  • № 810 — отправка в 04.52, прибытие в 05.32;
  • № 812 — отправка в 05.43, прибытие в 06.23;
  • № 838 — отправка в 15.45, прибытие в 16.25;
  • № 852 — отправка в 20.42, прибытие в 21.22.

По маршруту аэропорт Борисполь — Киев-Пассажирский добавят поезда:

  • № 801 — отправка в 00.58, прибытие в 01.41;
  • № 805 — отправка в 02.48, прибытие в 03.33;
  • № 809 — отправка в 05.37, прибытие в 06.20;
  • № 811 — отправка в 06.43, прибытие в 07.30;
  • № 837 — отправка в 16.38, прибытие в 17.19;
  • № 851 — отправка в 21.28, прибытие в 22.10;
  • № 857 — отправка в 23.56, прибытие в 00.38.

Новые поезда за границу

С 1 июня Укрзализныця запустила поезда в Венгрию и Австрию. По направлению Чоп-Захонь уже начали продавать билеты.

Также УЗ открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона по маршруту Киев-Вена (Австрия).

Фото: аэропорт Борисполь

Источник: Укрзализныця

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