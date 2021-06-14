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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Зарплаты директоров школ во Львове повысили до 27 тыс. грн

Школярі, однокласники, школи

С сентября 2021 года директора школ во Львове будут получать по 27 тыс. грн зарплаты. Исполком горсовета 14 июня утвердил положение о премировании руководителей учреждений среднего образования.

— Мы, к сожалению, не можем кардинально повлиять на систему образования, поскольку это общегосударственная политика, но понимая важность должности руководителя, мы хотим сделать им плату не менее 27 тыс. грн. Мы хотим увеличить количество желающих становиться руководителями школ, чтобы было из кого выбирать, — отметил мэр Львова Андрей Садовой.

Сейчас средняя зарплата директора школы составляет 10-15 тыс. грн.

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На премирование до конца года в местном бюджете предусмотрено 15 млн грн, а на следующий планируется заложить около 45 млн грн.

Когда украинским учителям повысят зарплаты

Министр образования и науки Сергей Шкарлет анонсировал повышение должностных окладов учителей с 1 декабря 2021 года на 8,4%.

По его словам, с начала текущего года зарплата у педагогов увеличилась на 20%.

Источник: Львіська міськрада

Фото: Pixabay

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