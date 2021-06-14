Зарплати директорів шкіл у Львові підвищили до 27 тис. грн

З вересня 2021 року директори шкіл у Львові отримуватимуть по 27 тис. грн зарплати. Виконком міськради 14 червня ухвалив положення про преміювання керівників закладів середньої освіти.

– Ми, на жаль, не можемо кардинально вплинути на систему освіти, адже це загальнодержавна політика, але розуміючи важливість посади керівника, ми хочемо зробити їм заплату не меншою 27 тис. грн. Ми хочемо збільшити кількість бажаючих ставати керівниками шкіл, щоб було із кого обирати, – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Нині середня зарплата директора школи складає 10-15 тис. грн.

На преміювання до кінця року у місцевому бюджеті передбачено 15 млн грн, а на наступний планується закласти близько 45 млн грн.

Коли українським вчителям підвищать зарплати

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет анонсував підвищення посадових окладів вчителів з 1 грудня 2021 року на 8,4%.

За його словами, з початку поточного року зарплата у освітян збільшилась на 20%.

Джерело: Львіська міськрада