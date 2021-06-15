Менше 11% українців вважають, що мають рівні шанси у суді, якщо їх опонент є багатшою та впливовішою людиною.

Про це свідчать результати опитування фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, яке проводилося із 14 по 19 травня.

Згідно з ними, 79% респондентів вважають, що програли б справу багатію, ще 9,5% не змогли дати відповідь.

Також 11,2% сказали про те, що протягом року мали ситуації із якими вони повинні були звернутися до суду, але вирішили цього не робити.

Серед цих людей, 42,3% не зробили цього саме через відсутність грошей, а 42,7% тому, що не вірять у справедливість та законність судів.

Фінансове становище українців

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, понад 50% українців вважають, що протягом останніх років матеріальне становище їх родини погіршилось.

Третина опитуваних вважає, що з тих пір нічого не змінилось і лише менше 20% вважають, що стало краще.

Джерело: Фундація DEJURE