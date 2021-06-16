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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Українці повернулися додому з табору біженців в Сирії – Джапарова

Эмине Джапарова

Семеро громадян України повернулися на батьківщину з табору біженців в Сирії. Вони кілька років провели в жахливих нелюдських умовах.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Зокрема, до України вдалося повернути сім’ю – жінку із сімома дітьми.

Джапарова зазначила, що вони кілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії в жахливих нелюдський умовах, де цінність життя нічого не коштує.

За її словами, МЗС України спільно з іншими профільними відомствами продовжує роботу над тим, щоб скоро зустріти всіх українських жінок і дітей, які досі залишаються в таких таборах.

– Своїх не кидаємо – часто говорить Дмитро Кулеба. Для дипломатів і консулів – це не порожнє гасло, а професійне завдання, – пояснила заступник глави МЗС.

Також Джапарова зауважила, що це мить, коли відчуваєш гордість за свою країну і колег, завдяки яким вирішуються найскладніші завдання.

На її думку, такі моменти є пальним для руху вперед всієї країни, особливо коли йдеться про захист наших громадян.

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Дев’ять українців повернулися із Сирії

У ніч на 1 січня 2021 року завершилася операція з евакуації українських громадян із Сирії.

Так, дев’ятеро громадян, дві жінки та семеро дітей, перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії.

Для повернення українців додому було залучено дипломатів та спецслужби.

Джерело: Еміне Джапарова

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