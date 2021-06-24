Министерство культуры обнародовало промо-видео, посвященное 25-летию Конституции Украины.
В съемках приняли участие украинцы разного возраста — маленькие дети в вышиванках, молодежь, родители и счастливые супружеские пары пенсионеров.
В стихотворной форме они рассказывают о базовых статьях украинской конституции.
В частности, упоминаются территориальная целостность Украины, права граждан на гимн, флаг, язык, безопасность и защиту.
Промо-видео завершается статистикой: Лишь 10% украинцев знают свои права, гарантированные Конституцией, изменим это вместе!
День Конституции Украины
Ежегодно День Конституции Украины отмечается 28 июня. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной Закон Украины.
До этого пять лет независимости Украина жила по Конституции УССР.
В материале Фактов ICTV собрано пять главных фактов о Конституции Украины, которые необходимо знать каждому гражданину.
Напомним, что день Конституции Украины — государственный выходной.