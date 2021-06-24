Міністерство культури оприлюднило промо-відео, присвячене 25-річчю Конституції України.

У зйомках взяли участь українці різного віку – маленькі діти у вишиванках, молодь, батьки і щасливі подружні пари пенсіонерів.

У віршованій формі вони розповідають про базові статті української конституції.

Зокрема, згадуються територіальна цілісність України, права громадян на гімн, прапор, мову, безпеку та захист.

Промо-відео завершується статистикою: Лише 10% українців знають свої права, гарантовані Конституцією, змінимо це разом!

День Конституції України

Щороку День Конституції України відзначається 28 червня. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада ухвалила Основний Закон України.

До цього п’ять років незалежності Україна жила за конституцією УРСР.

В матеріалі Фактів ICTV зібрано п’ять головних фактів про Конституцію України, які необхідно знати кожному громадянину.

Нагадуємл, що день Конституції України – державний вихідний.